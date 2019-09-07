Путин и Додон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019

КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и внешней политики.

"В ходе однодневного рабочего визита в Москву встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Отметил важность проведения первого за три года заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго Молдавско-российского экономического форума. Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Путиным.

По его словам, во время встречи речь шла о различных областях сотрудничества. В частности, Додон поблагодарил руководство России за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок. Это позволило увеличить объем экспорта молдавской продукции.

"Говоря о приднестровском урегулировании, подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата "5+2" с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - отметил президент Молдавии.

Додон также рассказал президенту РФ об активизации контактов с высокопоставленными представителями ключевых внешних партнеров нашей страны (РФ, ЕС и США), об итогах недавней встречи с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе и о предстоящем выступлении на 74-й Генеральной Ассамблее ООН.