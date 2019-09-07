В Госдуме увидели "хороший знак" в освобождении россиян и украинцев

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной является хорошим знаком, за которым может последовать период возобновления партнерских и добрососедских межгосударственных отношений, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Седьмого сентября РФ и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

"Это хороший знак, за которым может последовать период возобновления партнерских и добрососедских межгосударственных отношений. Лидеры двух стран нашли точки соприкосновения, несмотря на то, что со всех сторон пытаются не допустить диалога между Россией и Украиной", - сказал РИА Новости Шеремет.

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По его словам, шаги двух стран показали, что диалог между Москвой и Киевом возможен.