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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Госдуме увидели "хороший знак" в освобождении россиян и украинцев

18:27 07.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц Россией и Украиной является хорошим знаком, за которым может последовать период возобновления партнерских и добрососедских межгосударственных отношений, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Седьмого сентября РФ и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.
"Это хороший знак, за которым может последовать период возобновления партнерских и добрососедских межгосударственных отношений. Лидеры двух стран нашли точки соприкосновения, несмотря на то, что со всех сторон пытаются не допустить диалога между Россией и Украиной", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, шаги двух стран показали, что диалог между Москвой и Киевом возможен.
"Будем надеяться на дальнейшее благоразумие украинской стороны. Мы рады, что наши ребята вернулись домой, к своим родным, близким, к своим семьям", - подчеркнул депутат.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевМихаил ШереметГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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