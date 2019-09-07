Эксперт рассказал о невозможности освобождения граждан при Порошенко

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение задержанных Россией и Украиной стало возможным только при новой власти в Киеве, бывший украинский президент Петр Порошенко выступал за обострение отношений с Москвой, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Порошенко добивался обострения с Россией, желательно военного, желательно с жертвами. Если бы все 24 украинских моряка (задержанных РФ в Керченском проливе) погибли, для него это был бы лучший вариант, он смог бы усидеть на своем посту. Ему нужно было обострение, ему нужно было отвлечь внимание от социальных проблем, которые вышли на первый план на Украине", - заявил Безпалько в комментарии РИА Новости.

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский же, подчеркнул эксперт, шел на выборы под другими лозунгами - "как президент-миротворец, который закончит войну на Донбассе, тут же наладит все экономические процессы, отношения с соседями". "Он не может сейчас ничего из этого сделать или не хочет. Поэтому ему остается выполнять те обещания, которые он давал небольшого формата - освободить моряков, например. Порошенко был президентом войны. Он делал ставку на то, что он за армию, за украинизацию, за раскол церкви, а Зеленскому, наоборот, важно показать, что стремится к миротворчеству", - добавил Безпалько.