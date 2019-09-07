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РИА Новости

Додон сообщил, что договорился с Путиным о скидке на газ

18:21 07.09.2019 (обновлено: 21:20 07.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в субботу, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику.
"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Путиным.
По его словам, речь во время встречи шла о разных аспектах стратегического диалога между двумя странами, причем особое внимание было уделено именно решению проблемы с поставками природного газа в Молдавию.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
4 сентября, 10:41РИА Новости
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Игорь ДодонГазпромВладимир ПутинМолдавияРоссияЭкономика
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