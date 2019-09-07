Додон сообщил, что договорился с Путиным о скидке на газ

КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в субботу, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Путиным.

По его словам, речь во время встречи шла о разных аспектах стратегического диалога между двумя странами, причем особое внимание было уделено именно решению проблемы с поставками природного газа в Молдавию.