Додон сообщил, что договорился с Путиным о скидке на газ

КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в субботу, что в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в республику.
"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с Путиным.
По его словам, речь во время встречи шла о разных аспектах стратегического диалога между двумя странами, причем особое внимание было уделено именно решению проблемы с поставками природного газа в Молдавию.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.