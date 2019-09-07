Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T18:20Z
https://ria.ru/20190907/1558431928.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155843/16/1558431611_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_cf0a7f2dc9c3b9f0b610d47d53782063.jpg
РИА Новости

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

18:20 07.09.2019
0
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Димитрис ПапамицосПремьер-министр Кириакос Мицотакис на выставке в Салониках, Греция
Премьер-министр Кириакос Мицотакис на выставке в Салониках, Греция
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Димитрис Папамицос
Премьер-министр Кириакос Мицотакис на выставке в Салониках, Греция
САЛОНИКИ (Греция), 7 сен - РИА Новости. Греция оставила кризис позади, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, открывая павильон Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фото
17 августа 2018, 21:29РИА Новости
В Еврокомиссии пояснили, почему кризис в Греции был столь длительным
Премьер-министр сказал, что за 10 лет Индия удвоила ВВП на душу населения, сотни миллионов индийцев выходят из нищеты, создавая новое богатство.
Мицотакис сказал, что у двух стран много общего, в том числе наследие древних культур, стремление к национальному единству, уважение ценностей парламентской демократии, творчество и то, что индийские и греческие ученые и бизнесмены встречаются во всех уголках земли.
"Наши двусторонние отношения расширяются, но мы хотим еще больше активизироваться. Греческий экспорт в Индию значительно вырос за последние годы, но я разделяю цель посла Индии в Греции - достичь к 2021 году двустороннего товарооборота в 1 миллиард евро. Это очень реалистичная цель, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление экономических связей между нашими двумя странами", - сказал премьер Греции.
Здание парламента Греции в Афинах
22 июня 2018, 17:22Радио
Спасение на "Титанике". Греции объявили о выходе из финансового кризисаВ Брюсселе постановили: Афинам больше денег давать не нужно. Грекам теперь и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно.
Среди примеров сотрудничества он назвал совместное предприятие индийской и греческой компании по строительству нового аэропорта в Кастели на Крите. "Этот инфраструктурный проект абсолютно необходим для дальнейшего развития острова", - сказал Мицотакис.
"Мы можем учиться друг у друга, как развитие может быть для всех, и при этом идти вместе с социальной солидарностью", - сказал Мицотакис. Он процитировал экономиста Амартию Сена, который сказал, что "бедность - это отсутствие возможностей".
"Давайте щедро предложим эту возможность нашим двум народам", - сказал Мицотакис.
Международная выставка в Салониках проходит в 84-й раз. Она является крупнейшей на Балканах. Выставка продлится до 15 сентября. В эти дни северная столица станет центром политической жизни - сюда приедет все политическое руководство страны, члены правительства, оппозиция.
Директор института экономики РАН, доктор экономических наук, член корреспондент РАН Руслан Гринберг. Архивное фото
10 июля 2015, 15:24РИА Новости
Руслан Гринберг: Греция будет легче выходить из кризиса, чем УкраинаДиректор института экономики РАН Руслан Гринберг в интервью РИА Новости объяснил, почему ЕС сделает все, чтобы вытащить из финансового кризиса и Грецию, и Украину.
Ранее почетными гостями выставки были Россия, Китай и США.
"Наша цель - сделать международную выставку в Салониках одной из лучших в мире", - сказал премьер руководству и сотрудникам выставки во время посещения павильонов.
Мицотакис посетил павильон министерства национальной обороны, где пообщался с министром и посмотрел на тренировку бойцов спецназа.
Вечером в субботу премьер-министр Греции выступит с программной речью.
000000
Обсудить 0
Кириакос МицотакисГрецияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
РИА
Новости
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
МИД Франции назвал тему для обсуждения на российско-французской встрече
Пассажиры в аэропорту на Мальдивах
Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Додон сообщил, что договорился с Путиным о скидке на газ
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной
Киселев рассказал о налаживании отношений между Россией и Украиной
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Эксперт назвал "мягким потеплением" освобождение россиян и украинцев
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Федерика Могерини
ЕС надеется на поддержание динамики в отношениях России и Украины
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Путин и Додон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
В Госдепе поприветствовали развитие диалога между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Путин оценил ситуацию в Молдавии
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Турция поприветствовала освобождение задержанных россиян и украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02В Киеве рассказали об уголовных делах 13 отпущенных заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния