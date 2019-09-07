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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Эксперт назвал "мягким потеплением" освобождение россиян и украинцев

18:17 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной означает мягкое потепление между двумя странами, эффективность прямого диалога Москвы и Киева, но питать иллюзий о скорой нормализации не стоит, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Очень высоко оцениваю то, что сегодня произошло. Тут мы впервые столкнулись с таким решением, которое анонсировал фактически в своей инаугурационной речи (президент Украины Владимир) Зеленский, что он готов пойти даже на непопулярные шаги, чтобы освободить украинских ребят. Насчет непопулярного не совсем ясно, что тут непопулярного, но то, что он впервые выполнил взятые на себя обязательства, причем выполнил оперативно с президентом РФ (Владимиром Путиным) – как он сказал, "я и Путин", - это может дорогого стоить. Это означает мягкое потепление, приближение к шагам по урегулированию", - заявил Погребинский в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что пока еще далеко до ключевых моментов урегулирования на юго-востоке Украины, связанных с проведением выборов, "формулой Штайнмайера"- "пока нет признаков, что Киев согласится на эту формулу, а это наряду с разведением главная точка преткновения".
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"Не надо ни переоценивать, но и недооценивать это. Это первый случай, когда прямые переговоры по сложному вопросу, в котором очевидны существенные уступки с российской стороны и, на мой взгляд, менее серьезные уступки с украинской стороны. Конечно, украинские националисты не согласятся со мной, скажут, что Зеленский все сдал", - добавил эксперт.
По его словам, тот факт, что Россия пошла на освобождение ряда осужденных лиц, в том числе приговоренного к заключению по обвинению в подготовке теракта Олега Сенцова, - "очевидная демонстрация гуманитарного подхода и уступки со стороны Москвы, и этого добился Зеленский".
"Это не надо недооценивать. Можно вспомнить еще нашего недавнего министра иностранных дел, (Павел Климкин) не хотел даже говорить о том, чтобы забрать наших ребят. То, что произошло, показывает, что есть позитивы в прямых переговорах, можно в интересах Украины напрямую с Путиным что-то решить. Но не нужно и питать иллюзией, что они завтра соберутся в нормандском формате и будет мир", - продолжил эксперт.
По мнению Погребинского, освобождение заключенных могло произойти "исключительно при новой власти".
"С (экс-президентом Петром) Порошенко до какого-то момента была коммуникация у Путина, но с определенного момента, мне кажется, с убийства Захарченко, Москва перестала считать его договороспособным, а история с Керченским проливом обрубила всякие шансы для того, чтобы можно было разговаривать с ним. С Зеленским таких проблем нет. Более того, он пошел на жест доброй воли и отпустил Вышинского",- добавил он.
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