Киселев рассказал о налаживании отношений между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что освобождение удерживаемых на Украине лиц говорит о подвижках в отношениях Москвы и Киева, президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, улучшил переговорные позиции Киева.
"На самом деле подвижки есть, потому что при Порошенко это было бы абсолютно невозможно представить... Я считаю, что Зеленский, пойдя на вот эту акцию, улучшил переговорные позиции Украины в отношениях с Россией, что выгодно и для Украины, и для России, и для всего мира, и для общеевропейских отношений, и для глобальных отношений. То что произошло сегодня, трудно переоценить. Это не просто возвращение одного человека либо группы людей, хотя конечно, безусловно, это очень много и очень важно. Но это гораздо больше, чем мы даже можем себе сегодня представить", - сказал Киселев журналистам, встречая освобожденных на Украине граждан в аэропорту.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Седьмого сентября РФ и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.