Киселев рассказал о налаживании отношений между Россией и Украиной

"На самом деле подвижки есть, потому что при Порошенко это было бы абсолютно невозможно представить... Я считаю, что Зеленский, пойдя на вот эту акцию, улучшил переговорные позиции Украины в отношениях с Россией, что выгодно и для Украины, и для России, и для всего мира, и для общеевропейских отношений, и для глобальных отношений. То что произошло сегодня, трудно переоценить. Это не просто возвращение одного человека либо группы людей, хотя конечно, безусловно, это очень много и очень важно. Но это гораздо больше, чем мы даже можем себе сегодня представить", - сказал Киселев журналистам, встречая освобожденных на Украине граждан в аэропорту.