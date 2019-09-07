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РИА Новости

В Белоруссии гулявший по деревне слон напугал жителей

17:55 07.09.2019 (обновлено: 19:32 07.09.2019)
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© пресс-служба МВД БелоруссииЦирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии
Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии
© пресс-служба МВД Белоруссии
Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии
МИНСК, 7 сен — РИА Новости. Находившийся на свободном выгуле в ожидании таможенного оформления цирковой слон напугал жителей деревни на западе Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон", — говорится в сообщении.
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На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.
"Рядом находился представитель цирка "Диво", организации — владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. <...> Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", — сообщили в МВД.
Сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.
"Обошлось без происшествий", — заключили в ведомстве.
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