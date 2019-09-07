В Белоруссии гулявший по деревне слон напугал жителей

Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии

Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии

© пресс-служба МВД Белоруссии Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии

МИНСК, 7 сен — РИА Новости. Находившийся на свободном выгуле в ожидании таможенного оформления цирковой слон напугал жителей деревни на западе Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.

"Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон", — говорится в сообщении.

На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.

"Рядом находился представитель цирка "Диво", организации — владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. <...> Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", — сообщили в МВД.

Сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.