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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Киселев назвал день освобождения Вышинского одним из самых счастливых

17:50 07.09.2019 (обновлено: 17:53 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что день освобождения главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского - один из самых счастливых дней в его жизни.
"Сегодня, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни... Мы ждали этого почти 16 месяцев... Все мы убеждены, журналист не должен сидеть в тюрьме, это для него настоящая пытка", - сказал Киселев журналистам, встречая Вышинского и других освобожденных на Украине граждан в аэропорту.
"Но это настоящее счастье, что Кирилл вернулся в добром здравии, не сломленным. И Кирилл - настоящий герой, пример для всех нас, для всего журналистского сообщества", - добавил Киселев.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийДмитрий КиселевРоссияУкраинаВ мире
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