Киселев назвал день освобождения Вышинского одним из самых счастливых

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что день освобождения главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского - один из самых счастливых дней в его жизни.
"Сегодня, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни... Мы ждали этого почти 16 месяцев... Все мы убеждены, журналист не должен сидеть в тюрьме, это для него настоящая пытка", - сказал Киселев журналистам, встречая Вышинского и других освобожденных на Украине граждан в аэропорту.
"Но это настоящее счастье, что Кирилл вернулся в добром здравии, не сломленным. И Кирилл - настоящий герой, пример для всех нас, для всего журналистского сообщества", - добавил Киселев.