Киселев назвал день освобождения Вышинского одним из самых счастливых

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев у аэропорта Внуково, где ожидается прибытие самолета с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что день освобождения главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского - один из самых счастливых дней в его жизни.

"Сегодня, наверное, один из самых счастливых дней в моей жизни... Мы ждали этого почти 16 месяцев... Все мы убеждены, журналист не должен сидеть в тюрьме, это для него настоящая пытка", - сказал Киселев журналистам, встречая Вышинского и других освобожденных на Украине граждан в аэропорту.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.