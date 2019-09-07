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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

ООН позитивно оценил взаимное освобождение граждан Россией и Украиной

17:45 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
ООН, 7 сен - РИА Новости. ООН позитивно оценивает прошедшее в субботу взаимное освобождение Россией и Украиной удерживаемых лиц, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Мы просили уже некоторое время, чтобы этот вопрос было решен на двусторонней основе. Так что позитивно, что это произошло", - сказал Хак.
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Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевФархан ХакООНРоссияУкраинаВ мире
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