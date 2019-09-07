ООН позитивно оценил взаимное освобождение граждан Россией и Украиной

"Мы просили уже некоторое время, чтобы этот вопрос было решен на двусторонней основе. Так что позитивно, что это произошло", - сказал Хак.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.