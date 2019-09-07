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РИА Новости

Путин оценил ситуацию в Молдавии

17:45 07.09.2019 (обновлено: 17:46 07.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии дает возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.
"Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей", - отметил он на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", - добавил глава российского государства.
В свою очередь, Додон поблагодарил российского лидера за поддержку и отметил, что "то, что произошло в Молдове в начале июня - это новый шанс для развития страны: это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков".
"С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях", - констатировал Додон. "Мы планируем в сентябре провести межправкомиссию, первую за последние три года. Есть существенные изменения и по поводу торговли, у нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе", - добавил он.
В переговорах с российской стороны также участвует вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской - вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
4 сентября, 10:41РИА Новости
Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
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