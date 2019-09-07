В Европарламенте предложили отменить санкции против России

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", — заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.
Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам.
5 сентября, 17:42АкцентыТихо сам с собою. ЕС продлил антироссийские санкцииНет-нет, да и мелькнет в головах у членов ЕС трезвая мысль, мол, надо бросать это гнусное дело и возвращаться к нормальной человеческой жизни. Но наступает время "Ч", берут они в руки пакет санкций и теряют над собой контроль.