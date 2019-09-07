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РИА Новости

В Европарламенте предложили отменить санкции против России

17:35 07.09.2019 (обновлено: 19:10 07.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.
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Вчера, 04:54РИА Новости
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", — заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.
Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам.
Тихо сам с собою. ЕС продлил антироссийские санкции
5 сентября, 17:42Акценты
Тихо сам с собою. ЕС продлил антироссийские санкцииНет-нет, да и мелькнет в головах у членов ЕС трезвая мысль, мол, надо бросать это гнусное дело и возвращаться к нормальной человеческой жизни. Но наступает время "Ч", берут они в руки пакет санкций и теряют над собой контроль.
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ФранцияЭммануэль МакронТьерри МарианиСанкции в отношении РоссииЕвропейский парламентЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
Может, пронесёт и не отменят. Хорошо, если они останутся вечными. У меня вот, например, очень скромные доходы. Но вот иду по улице, покупаю на развале яблоки, огурцы, помидоры, приношу их домой, выкладываю на стол… Забытые запахи с наших огородов и полей! Аж слюнки потекли, когда тыркал по клавишам. А отменят санкции, опять наши прилавки завалят резиновыми помидорами и прочей Еэсовской дрянью.
7 сентября, 18:51
kostyakov54
10980004
Как же так? А национальные интересы США?
7 сентября, 17:39
Оксана Щекарева
23400003
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