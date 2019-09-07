Собянин посетил праздничные гуляния в Москве

МОСКВА. 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил праздничные гуляния ко Дню города на Тверской улице и поздравил горожан с праздником.
"С днем рождения, город. С праздником вас", - сказал Собянин.
Ранее мэр Москвы принял участие в церемонии открытия Дня города на ВДНХ, где отметил, что Москва уже является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться быть лидером среди городов по качеству образования, здравоохранения, по качеству жизни. Также с праздником москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что ВДНХ, где сейчас завершается масштабная реконструкция, возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, культурным, общественным пространством.
Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица.
РИА Новости выступает официальным информационным партнером департамента культуры города Москвы в рамках мероприятий "День города Москвы 2019".