Собянин посетил праздничные гуляния в Москве

Ранее мэр Москвы принял участие в церемонии открытия Дня города на ВДНХ, где отметил, что Москва уже является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться быть лидером среди городов по качеству образования, здравоохранения, по качеству жизни. Также с праздником москвичей поздравил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что ВДНХ, где сейчас завершается масштабная реконструкция, возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, культурным, общественным пространством.