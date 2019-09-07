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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Аксенов прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

17:18 07.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первой его эмоцией после состоявшегося в субботу освобождения задержанных россиян и украинцев, было чувство радости "за наших людей, которые получили свободу".
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Обмен проведен по формуле "35 на 35".
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"Состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Первые эмоции - радость за наших людей, которые получили свободу, и благодарность нашему президенту, министерству иностранных дел, всем, кто принимал участие в подготовке и проведении обмена", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По мнению главы Крыма, обмен способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений и налаживания полноформатного диалога между двумя странами.
"Надеюсь, в ближайшее время будут сделаны новые шаги в этом направлении", - отметил Аксенов.
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