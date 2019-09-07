Демонстранты второй вечер подряд поджигают полицейский участок в Гонконге

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Демонстранты второй вечер подряд собираются у полицейского участка в гонконгском районе Монг Кок, поджигая зонты, бумагу, ящики и другие предметы, сообщает телерадиокорпорация Демонстранты второй вечер подряд собираются у полицейского участка в гонконгском районе Монг Кок, поджигая зонты, бумагу, ящики и другие предметы, сообщает телерадиокорпорация RTHK

У участка возник пожар, были слышны звуки взрыва. На место прибыли пожарные и потушили огонь. Полиция предупредила, что если демонстранты не разойдутся, то могут быть применены травматические или резиновые пули.

После этого большая группа полицейских и специальный тактический отряд начали разгонять собравшихся. Но некоторые демонстранты остаются в районе Монг Кок, они выкрикивают ругательства в сторону полицейских.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.