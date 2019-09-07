Марио Касас признался в любви телеведующей Регине Тодоренко

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Испанский актер Марио Касас встретился в Москве с телеведущей Региной Тодоренко, которая научила его фразе на русском "я тебя люблю", о чем она рассказала в инстаграме.

"Помню, когда смотрела "Три метра над уровнем неба", безумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!", - написала Регина Тодоренко.

В шуточном видео Марио Касас неуверенно произносит фразу "я тебя люблю", но телеведущая обыграла ее как реальное признание.

Подписчики сразу принялись комментировать ролик: "Спроси: когда выйдет третья часть? Они же все-таки будут вместе с Баби?", "1000 раз посмотрела", "лайфхак как выйти замуж за иностранца".