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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что профессия журналиста вытащила его из тюрьмы

17:08 07.09.2019 (обновлено: 22:13 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что планирует остаться в профессии, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы, и теперь он должен отдать долг.

"Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что, во-первых, профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И, соответственно, я должен этот долг отдать", — сказал Вышинский РИА Новости.

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Он добавил, что считает свой опыт неплохим, но драматическим. Теперь, по его словам, необходимо переосмыслить этот опыт.
"И, наверное, это самое лучшее богатство для журналиста, когда есть опыт, который можно переосмыслить, о нем рассказать. И это будет наверняка интересно. Потому что это опыт не только и не столько сидения в тюрьме. Это опыт жизни на Украине в последний год Порошенко. И я думаю, что это будет очень интересно", — добавил Вышинский.
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На вопрос РИА Новости, есть ли у него задумки на новые проекты, он ответил утвердительно. "Есть новые идеи!" — сказал Вышинский.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинский был освобожден из-под стражи, а в субботу прилетел в Россию.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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