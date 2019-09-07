Вышинский заявил, что профессия журналиста вытащила его из тюрьмы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что планирует остаться в профессии, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы, и теперь он должен отдать долг.

"Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что, во-первых, профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И, соответственно, я должен этот долг отдать", — сказал Вышинский РИА Новости.

Он добавил, что считает свой опыт неплохим, но драматическим. Теперь, по его словам, необходимо переосмыслить этот опыт.

"И, наверное, это самое лучшее богатство для журналиста, когда есть опыт, который можно переосмыслить, о нем рассказать. И это будет наверняка интересно. Потому что это опыт не только и не столько сидения в тюрьме. Это опыт жизни на Украине в последний год Порошенко. И я думаю, что это будет очень интересно", — добавил Вышинский.

На вопрос РИА Новости, есть ли у него задумки на новые проекты, он ответил утвердительно. "Есть новые идеи!" — сказал Вышинский.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинский был освобожден из-под стражи, а в субботу прилетел в Россию.