Мику Джаггеру понравилось играть коллекционера

ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости. Триллер "Желтовато-красная ересь" итальянского режиссера Джузеппе Капотонди, в котором Мик Джаггер сыграл коллекционера, станет фильмом закрытия 76-го Международного Венецианского кинофестиваля.

Мик Джаггер признался, что играть коллекционера ему очень понравилось, тогда как в жизни все наоборот. "Я покупаю вещи, а потом их теряю", - поделился артист.

Фильм, основанный на одноименном романе Чарльза Уилфорда, рассказывает о талантливом арт-критике Джеймсе Фигерасе (Клас Банг), который на одной из своих лекций знакомится с таинственной девушкой Беренис (Элизабет Дебики). Вместе они отправляются на озеро Комо в особняк эксцентричного коллекционера (Мик Джаггер), предлагающего главному герою взять интервью у художника по фамилии Дебни (Дональд Сазерленд). Коллекция его работ безвозвратно погибла в пожаре, но он пишет новую картину, которую хочет описать критик и которой хочет завладеть собиратель искусства.

"Это лучший сценарий, который я читал за последние лет 20. Он потрясающий... В нем есть глубина, и это завораживает", - сказал Дональд Сазерленд на пресс-конференции в субботу. По словам артиста, в своем герое он увидел искренность и чистоту.

Как пояснил Капотонди, он переместил действие на берег озера Комо, поскольку хотел воссоздать атмосферу фильмов Хичкока. Именно здесь проводили медовый месяц герои его фильма "Сад наслаждений" 1925 года.