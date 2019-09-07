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РИА Новости
Культура

Мику Джаггеру понравилось играть коллекционера

17:35 07.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День одиннадцатый
76-й Венецианский кинофестиваль. День одиннадцатый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости. Триллер "Желтовато-красная ересь" итальянского режиссера Джузеппе Капотонди, в котором Мик Джаггер сыграл коллекционера, станет фильмом закрытия 76-го Международного Венецианского кинофестиваля.
Мик Джаггер признался, что играть коллекционера ему очень понравилось, тогда как в жизни все наоборот. "Я покупаю вещи, а потом их теряю", - поделился артист.
Фильм, основанный на одноименном романе Чарльза Уилфорда, рассказывает о талантливом арт-критике Джеймсе Фигерасе (Клас Банг), который на одной из своих лекций знакомится с таинственной девушкой Беренис (Элизабет Дебики). Вместе они отправляются на озеро Комо в особняк эксцентричного коллекционера (Мик Джаггер), предлагающего главному герою взять интервью у художника по фамилии Дебни (Дональд Сазерленд). Коллекция его работ безвозвратно погибла в пожаре, но он пишет новую картину, которую хочет описать критик и которой хочет завладеть собиратель искусства.
"Это лучший сценарий, который я читал за последние лет 20. Он потрясающий... В нем есть глубина, и это завораживает", - сказал Дональд Сазерленд на пресс-конференции в субботу. По словам артиста, в своем герое он увидел искренность и чистоту.
Как пояснил Капотонди, он переместил действие на берег озера Комо, поскольку хотел воссоздать атмосферу фильмов Хичкока. Именно здесь проводили медовый месяц герои его фильма "Сад наслаждений" 1925 года.
"Все герои в моей картине очень красивые - они прекрасно одеты, у них идеальная прическа. Я хотел воссоздать золотую эру Голливуда", - заключил режиссер.
Кадр из фильма Офицер и шпион
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КультураКино и сериалыНовости культурыМик ДжаггерВенецианский кинофестиваль
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