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РИА Новости

Салют в Москве в честь Дня города. Прямая трансляция

20:57 07.09.2019
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В Москве проходит салют в честь Дня города. Праздничный фейерверк запустили с 31 площадки, часть из них находятся в парках, часть - на городских площадках. Кроме того, на трех площадках акватории Москвы-реки салют запустят с барж.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, в общей сложности пусковые установки дадут более 70 тысяч залпов.
В субботу и воскресенье гостей и жителей столицы также ожидают карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия.
Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Именно там ранее состоялось торжественное открытие Дня города. В этом году центральной площадкой празднования выбрали Тверскую улицу, которая в эти дни стала пешеходной.
Сегодня в 22:00 москвичам также покажут светомузыкальное шоу на Смоленском метромосту. Оно будет сопровождаться русской и зарубежной музыкой, которую можно будет слушать в приложении "Смоленский мост". Посмотреть праздничное мультимедийное представление можно будет со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко.
"РИА Новости" выступает официальным информационным партнером департамента культуры города Москвы в рамках мероприятий "День города Москвы 2019".
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