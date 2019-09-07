ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных лиц в рамках договоренности между Москвой и Киевом, назвав это "возможно, первым гигантским шагом к миру".

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в Россию и на Украину.