Джоан Роулинг заинтриговала поклонников возвращением Гарри Поттера

Кадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, разместила в Твиттере интригующую запись, в которой намекнула, что герои могут вернуться в новом фильме о волшебниках.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест", - написала Роулинг.

Пост сразу набрал тысячи репостов и комментариев. Большинство поклонников уверены: писательница имела в виду возвращение Гарри Поттера и его друзей на большой экран.

"Боже мой! Что это может значить?", "он вернулся", "с возвращением", - прокомментировали подписчики.

Многие предположили, что фильм будет связан с книгой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая вышла в июле 2016 года.

Пока Роулинг не раскрыла подробностей будущего проекта и возвращения Гарри, Рона и Гермионы.