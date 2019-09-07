Джоан Роулинг заинтриговала поклонников возвращением Гарри Поттера

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, разместила в Твиттере интригующую запись, в которой намекнула, что герои могут вернуться в новом фильме о волшебниках.
Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild pic.twitter.com/TQb68Wtqiz— J.K. Rowling (@jk_rowling) 5 сентября 2019 г.
"Иногда тьма приходит из неожиданных мест", - написала Роулинг.
Пост сразу набрал тысячи репостов и комментариев. Большинство поклонников уверены: писательница имела в виду возвращение Гарри Поттера и его друзей на большой экран.
"Боже мой! Что это может значить?", "он вернулся", "с возвращением", - прокомментировали подписчики.
WHAT DOES IT MEAN? OMG pic.twitter.com/x22ba0Qm1c— Ca͛pa Invisible ⚯͛ (@capa_invisible) 5 сентября 2019 г.
6 сентября 2019 г.
*she's pic.twitter.com/epTyfK6gNZ— Chris Rankin (@chrisrankin) 5 сентября 2019 г.
Многие предположили, что фильм будет связан с книгой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая вышла в июле 2016 года.
Пока Роулинг не раскрыла подробностей будущего проекта и возвращения Гарри, Рона и Гермионы.
Издание MuggleNet утверждает, что студия Warner Bros может приобрести права на пьесу.