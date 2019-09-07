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РИА Новости
Культура

Джоан Роулинг заинтриговала поклонников возвращением Гарри Поттера

22:40 07.09.2019 (обновлено: 02:11 08.09.2019)
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© Каро Премьер / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, разместила в Твиттере интригующую запись, в которой намекнула, что герои могут вернуться в новом фильме о волшебниках.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест", - написала Роулинг.

Пост сразу набрал тысячи репостов и комментариев. Большинство поклонников уверены: писательница имела в виду возвращение Гарри Поттера и его друзей на большой экран.
"Боже мой! Что это может значить?", "он вернулся", "с возвращением", - прокомментировали подписчики.
Многие предположили, что фильм будет связан с книгой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая вышла в июле 2016 года.
Пока Роулинг не раскрыла подробностей будущего проекта и возвращения Гарри, Рона и Гермионы.
Издание MuggleNet утверждает, что студия Warner Bros может приобрести права на пьесу.
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