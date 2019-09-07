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РИА Новости

В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП

16:58 07.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 сен - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в 15.50 по местному времени (14.50 мск) в Волжском автомобиль Toyota Avensis на скорости 160 километров в час вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Fortuner.
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"В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 1 погиб (водитель Toyota Avensis). На месте происшествия работают полицейские", - сообщили в полиции.
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Toyota AvensisВолжскийПроисшествия
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