Вышинский рассказал о профессиональных планах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал РИА Новости, что его супермечта и сверхзадача на профессиональное будущее — сделать все, как было, назло тем, кто помешал работе.
"Супермечта, сверхмечта — сделать, как и было. Назло. Потому что понятно, что они меня посадили. Но они еще и просто редакцию всю разрушили. Они счета заморозили. <...> Поэтому хочется — просто назло. Но это сверхзадача. Не знаю, как она будет решаться. В принципе, у нас была комфортная, спокойная жизнь. <...> Мы работали правильно и честно", — рассказал журналист.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Двадцать восьмого августа Вышинский был освобожден из-под стражи, а в субботу прилетел в Россию.