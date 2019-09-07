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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский рассказал о профессиональных планах

16:56 07.09.2019 (обновлено: 22:18 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал РИА Новости, что его супермечта и сверхзадача на профессиональное будущее — сделать все, как было, назло тем, кто помешал работе.

"Супермечта, сверхмечта — сделать, как и было. Назло. Потому что понятно, что они меня посадили. Но они еще и просто редакцию всю разрушили. Они счета заморозили. <...> Поэтому хочется — просто назло. Но это сверхзадача. Не знаю, как она будет решаться. В принципе, у нас была комфортная, спокойная жизнь. <...> Мы работали правильно и честно", — рассказал журналист.

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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Двадцать восьмого августа Вышинский был освобожден из-под стражи, а в субботу прилетел в Россию.
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