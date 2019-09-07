Вышинский рассказал о профессиональных планах

"Супермечта, сверхмечта — сделать, как и было. Назло. Потому что понятно, что они меня посадили. Но они еще и просто редакцию всю разрушили. Они счета заморозили. <...> Поэтому хочется — просто назло. Но это сверхзадача. Не знаю, как она будет решаться. В принципе, у нас была комфортная, спокойная жизнь. <...> Мы работали правильно и честно", — рассказал журналист.