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РИА Новости

Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"

16:55 07.09.2019 (обновлено: 17:32 07.09.2019)
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2
МОСКВА,7 сен — РИА Новости. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока — 2".
Политик заявил, что позиция Берлина в отношении проекта привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров, однако сейчас действия против "Северного потока — 2" могут навредить Европе.
Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по укладке газопровода Северный Поток - 2 в Балтийском море. 6 сентября 2018
27 августа, 09:51Сказано в эфире
"Санкции санкциями, бизнес бизнесом". Задавят ли США "Северный поток-2"?Санкции против "Северного потока-2" грозят ущербом самим Соединенным Штатам, пишут немецкие СМИ. Эти меры уже приобрели характер фарса, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Михаил Беляев.
"С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", — отметил Шойбле.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года.
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и в надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 августа, 05:38РИА Новости
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает проект "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.
В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Вольфганг ШойблеБундестаг ГерманииГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности. Как сильно переживают за Европу. Даже цель есть, повысить энергетическую безопасность Европы.
7 сентября, 22:22
Lenin Бессмертный
131100016
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