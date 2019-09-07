Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"

МОСКВА,7 сен — РИА Новости. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания . Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока — 2".

Политик заявил, что позиция Берлина в отношении проекта привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров, однако сейчас действия против "Северного потока — 2" могут навредить Европе.

"С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", — отметил Шойбле.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года.

В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и в надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.

Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает проект "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.

В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.