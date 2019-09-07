Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"

МОСКВА,7 сен — РИА Новости. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока — 2".
Политик заявил, что позиция Берлина в отношении проекта привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров, однако сейчас действия против "Северного потока — 2" могут навредить Европе.
27 августа, 09:51Сказано в эфире"Санкции санкциями, бизнес бизнесом". Задавят ли США "Северный поток-2"?Санкции против "Северного потока-2" грозят ущербом самим Соединенным Штатам, пишут немецкие СМИ. Эти меры уже приобрели характер фарса, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Михаил Беляев.
"С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", — отметил Шойбле.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года.
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и в надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.
Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает проект "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.
В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.