Топ-лотом на торгах московского метро стал указатель "Нет прохода"

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский метрополитен завершил аукцион по продаже старых указателей, по его итогам подземка выручила 724 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

"В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет", - рассказали в подземке.

Самым дорогим стал указатель "Нет прохода", которые висел на станции "Охотный ряд" Сокольнической (красной) линии, его удалось продать за 51,5 тысячи рублей. На втором месте "Выход в город" (40 тысяч рублей) также со станции "Охотный ряд", на третьем "Выход в город" со станции "Кунцевская" (33,5 тысячи рублей).

"Дешевле всего достался своему обладателю указатель "Медпункт" со станции "Охотный ряд" - он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысячи рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей", - добавили в метро.

© Пресс-служба метрополитена Старый указатель московского метрополитена "Выход в город", выставленный на продажу © Пресс-служба метрополитена Старый указатель московского метрополитена "Выход в город", выставленный на продажу

В аукционе приняло участие около 100 человек. Победители аукциона могут забрать таблички в информационном центре на станции "Тушинская".

"Указатели покупали для оформления офисов, квартир и дач. В первую волну продаж отслуживших элементов навигации, проходившую в декабре 2018 года, метрополитен заработал более 2 миллионов рублей. Тогда их продавали только в инфоцентре в порядке живой очереди", - добавили в пресс-службе.