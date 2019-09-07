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РИА Новости

Топ-лотом на торгах московского метро стал указатель "Нет прохода"

16:49 07.09.2019
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© Пресс-служба метрополитенаСтарый указатель московского метрополитена "Нет прохода", выставленный на продажу
Старый указатель московского метрополитена Нет прохода, выставленный на продажу
© Пресс-служба метрополитена
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский метрополитен завершил аукцион по продаже старых указателей, по его итогам подземка выручила 724 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет", - рассказали в подземке.
Самым дорогим стал указатель "Нет прохода", которые висел на станции "Охотный ряд" Сокольнической (красной) линии, его удалось продать за 51,5 тысячи рублей. На втором месте "Выход в город" (40 тысяч рублей) также со станции "Охотный ряд", на третьем "Выход в город" со станции "Кунцевская" (33,5 тысячи рублей).
"Дешевле всего достался своему обладателю указатель "Медпункт" со станции "Охотный ряд" - он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысячи рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей", - добавили в метро.
© Пресс-служба метрополитенаСтарый указатель московского метрополитена "Выход в город", выставленный на продажу
Старый указатель московского метрополитена Выход в город, выставленный на продажу
© Пресс-служба метрополитена
Старый указатель московского метрополитена "Выход в город", выставленный на продажу
В аукционе приняло участие около 100 человек. Победители аукциона могут забрать таблички в информационном центре на станции "Тушинская".
"Указатели покупали для оформления офисов, квартир и дач. В первую волну продаж отслуживших элементов навигации, проходившую в декабре 2018 года, метрополитен заработал более 2 миллионов рублей. Тогда их продавали только в инфоцентре в порядке живой очереди", - добавили в пресс-службе.
Тогда был также проведён опрос в социальных сетях метро, 84% участников которого поддержали идею подарить "вторую жизнь" старым лайтбоксам.
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