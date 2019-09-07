Финляндия поприветствовала освобождение заключенных россиян и украинцев

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Президент и министр иностранных дел Финляндии Саули Ниинистё и Пекка Хаависто приветствуют освобождение граждан России и Украины.

"Обмен пленными между Россией и Украиной является желанным первым шагом вперед. И (это) полезно для продолжения нормандского процесса. Для выполнения минских договоренностей необходимо еще много шагов. Для этого необходим диалог между Москвой и Киевом", - считает Ниинистё, написавший сообщение в сети микроблогов Twitter

Глава финского МИД также приветствует освобождение граждан.

"Доволен, что сегодня наконец-то состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Но необходимы дополнительные усилия. Целью должен быть устойчивый мир, и для этого минские соглашения должны быть полностью выполнены", - сообщает финский МИД, со ссылкой на слова министра.