Финляндия поприветствовала освобождение заключенных россиян и украинцев

ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Президент и министр иностранных дел Финляндии Саули Ниинистё и Пекка Хаависто приветствуют освобождение граждан России и Украины.
"Обмен пленными между Россией и Украиной является желанным первым шагом вперед. И (это) полезно для продолжения нормандского процесса. Для выполнения минских договоренностей необходимо еще много шагов. Для этого необходим диалог между Москвой и Киевом", - считает Ниинистё, написавший сообщение в сети микроблогов Twitter.
Глава финского МИД также приветствует освобождение граждан.
"Доволен, что сегодня наконец-то состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Но необходимы дополнительные усилия. Целью должен быть устойчивый мир, и для этого минские соглашения должны быть полностью выполнены", - сообщает финский МИД, со ссылкой на слова министра.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.