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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Финляндия поприветствовала освобождение заключенных россиян и украинцев

16:41 07.09.2019 (обновлено: 17:36 07.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Президент и министр иностранных дел Финляндии Саули Ниинистё и Пекка Хаависто приветствуют освобождение граждан России и Украины.
"Обмен пленными между Россией и Украиной является желанным первым шагом вперед. И (это) полезно для продолжения нормандского процесса. Для выполнения минских договоренностей необходимо еще много шагов. Для этого необходим диалог между Москвой и Киевом", - считает Ниинистё, написавший сообщение в сети микроблогов Twitter.
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Глава финского МИД также приветствует освобождение граждан.
"Доволен, что сегодня наконец-то состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Но необходимы дополнительные усилия. Целью должен быть устойчивый мир, и для этого минские соглашения должны быть полностью выполнены", - сообщает финский МИД, со ссылкой на слова министра.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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