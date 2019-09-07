Бегбедер рассказал, как выбирает книги для выходящей в России серии

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Критерием выбора книг для "Коллекции Бегбедера" является удовольствие, рассказал французский писатель Фредерик Бегбедер.
В начале 2020 года в издательстве "Городец" выйдет книжная серия "Коллекция Бегбедера". В ней будут издаваться выбранные писателем произведения французских авторов, творчество которых в России пока известно мало.
"Для меня критерий - это всегда удовольствие. Это первое правило, первое впечатление от удовольствия. Когда книга вас побуждает, когда книга вас волнует, заставляет вас смеяться или плакать, заставляет вас гневаться. Я думаю, что книге это необходимо", - сказал Бегбедер на пресс- конференции в МИА "Россия Сегодня".
Писатель добавил, что в коллекцию книг войдут романы, которые понравились ему в последние 10-15 лет.