Бегбедер рассказал, как выбирает книги для выходящей в России серии

"Для меня критерий - это всегда удовольствие. Это первое правило, первое впечатление от удовольствия. Когда книга вас побуждает, когда книга вас волнует, заставляет вас смеяться или плакать, заставляет вас гневаться. Я думаю, что книге это необходимо", - сказал Бегбедер на пресс- конференции в МИА "Россия Сегодня".