Спикер Рады прокомментировал возвращение украинцев из России

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, говоря о возвращении осужденных украинцев из России, заявил, что нет ничего невозможно, если на это есть политическая воля.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.