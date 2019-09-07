Спикер Рады прокомментировал возвращение украинцев из России

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, говоря о возвращении осужденных украинцев из России, заявил, что нет ничего невозможно, если на это есть политическая воля.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
"Сегодня еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля", - написал Разумков на своей странице в Facebook в субботу.