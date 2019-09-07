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РИА Новости
Культура

Алла Пугачева снова побывала на Рижском вокзале

16:40 07.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева вернулась из отпуска, который провела в Латвии, вместе с мужем Максимом Глакиным и детьми, о чем сообщили журналисты и поклонники артистов в инстаграме.
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Posted @withrepost • @tnp_ntv_official Ты не поверишь! В это воскресенье вы увидите, как Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. Какие процедуры принимала Примадонна на пару с Максимом Галкиным? Филипп Киркоров тает на глазах! Неужели король эстрады лег под нож пластического хирурга? Отчего Валерий Леонтьев потерял дар речи? @alla_orfey @maxgalkinru @ntvru #нтв #тынеповеришь #эксклюзив #новости #шоубизнес #москва #аллапугачева #пугачева #максимгалкин #галкин #филиппкиркоров #киркоров #валерийлеонтьев #леонтьев

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Телекорреспонденты ждали звездную семью на Рижском вокзале. Правда, на этот раз Алла Пугачева пешком прошлась по перрону до машины, по дороге отвечая на вопросы журналистов.
"Вы все краше и краше выглядите", - заметила корреспондентка.
"Особенно после вагона! Эх, не спишь там", - ответила певица.
В июле в Сети разгорелся скандал, после того, как Алла Пугачева проехалась по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Ее поведение вызвало негативную реакцию, как у пользователей, так и у представителей РЖД.
Певица Алла Пугачёва
1 июля, 12:42Культура
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
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