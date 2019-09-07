Алла Пугачева снова побывала на Рижском вокзале

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева вернулась из отпуска, который провела в Латвии, вместе с мужем Максимом Глакиным и детьми, о чем сообщили журналисты и поклонники артистов в инстаграме.

Телекорреспонденты ждали звездную семью на Рижском вокзале. Правда, на этот раз Алла Пугачева пешком прошлась по перрону до машины, по дороге отвечая на вопросы журналистов.

"Вы все краше и краше выглядите", - заметила корреспондентка.

"Особенно после вагона! Эх, не спишь там", - ответила певица.

В июле в Сети разгорелся скандал, после того, как Алла Пугачева проехалась по перрону Рижского вокзала на автомобиле.