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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Москалькова прокомментировала освобождение Вышинского

16:24 07.09.2019 (обновлено: 22:07 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С освобождением руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского была апробирована новая история отношений в правозащите, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы апробировали совершенно новую историю отношений правозащитного характера", — сказала Москалькова на встрече с Вышинским в Москве.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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