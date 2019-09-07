Москалькова прокомментировала освобождение Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С освобождением руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского была апробирована новая история отношений в правозащите, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мы апробировали совершенно новую историю отношений правозащитного характера", — сказала Москалькова на встрече с Вышинским в Москве.

Ранее Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда и прибывший в Москву, заявил, что его адвокат уточнит актуальность назначенного два месяца назад судебного заседания, запланированного на 16 сентября.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.