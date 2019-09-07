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РИА Новости

МЧС обеспечит безопасность избирательных участков в Единый день голосования

16:23 07.09.2019
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на избирательном участке в Единый день голосования
Избиратель голосует на избирательном участке в Единый день голосования
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Избиратель голосует на избирательном участке в Единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность избирательных участков в Единый день голосования, сообщили в МЧС России.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России состоятся выборы различного уровня.
"Для обеспечения безопасности проведения мероприятий на более чем 41 500 объектах проведения выборов привлечена группировка сил и средств в количестве более 161 900 человек и 40 600 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 50 300 человек и 7 890 единиц техники", - говорится в сообщении.
На учет МЧС взяты более 48,5 тысячи избирательных участков, проведены более 30 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 46 тысяч бесед и инструктажей.
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