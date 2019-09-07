МЧС обеспечит безопасность избирательных участков в Единый день голосования

"Для обеспечения безопасности проведения мероприятий на более чем 41 500 объектах проведения выборов привлечена группировка сил и средств в количестве более 161 900 человек и 40 600 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 50 300 человек и 7 890 единиц техники", - говорится в сообщении.