МЧС обеспечит безопасность избирательных участков в Единый день голосования

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 160 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность избирательных участков в Единый день голосования, сообщили в МЧС России.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России состоятся выборы различного уровня.
"Для обеспечения безопасности проведения мероприятий на более чем 41 500 объектах проведения выборов привлечена группировка сил и средств в количестве более 161 900 человек и 40 600 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 50 300 человек и 7 890 единиц техники", - говорится в сообщении.
На учет МЧС взяты более 48,5 тысячи избирательных участков, проведены более 30 тысяч консультаций ответственных должностных лиц, а также 46 тысяч бесед и инструктажей.