Москалькова заявила о необходимости расширять правозащитное взаимопонимание

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимо расширять правозащитное взаимопонимание и взаимодействие, а также добиваться юридического решения проблем всех освобожденных на Украине граждан, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова на встрече с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

"Я думаю, что нужно дальше расширять правозащитное взаимопонимание, взаимодействие. Но самое главное - чтобы люди не попадали в такую ситуацию", - сказала Москалькова журналистам.

Она добавила, что сегодня уже нет смысла говорить "о вине, виновности, доказанности". По ее словам, нужно понять, что "люди не могут быть заложниками политического противостояния".

"И если мы сегодня расшибаем эту ситуацию, это очень важно", - сказала она.

Москалькова подчеркнула, что сегодня можно порадоваться за прибывших в Москву граждан и "говорить эмоционально", но далее нужно думать о том, как решить юридический вопрос Вышинского и всех тех освобожденных граждан, которые остались в статусе обвиняемых и дали обязательство являться в суд.

"Следовательно, (нужно определить), какие механизмы явки - с тем, чтобы сегодняшний праздничный день не превратился в противоположность. Вот над этим должны работать все органы. Ну и, конечно, правозащитные институты", - заключила она.

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Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.