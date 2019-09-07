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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В ДНР назвали возвращение удерживаемых лиц в Россию большой победой

16:11 07.09.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала большой победой возращение в РФ с Украины участников договоренностей об одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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"Для каждого из нас состоявшийся сегодня обмен - большая победа. Победа, вселяющая надежду на то, что в ближайшее время сторонники Донецкой народной республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на родину и воссоединиться со своими семьями", - сказала Морозова журналистам.
По ее мнению, логичным продолжением этого процесса стало бы освобождение всех удерживаемых лиц, которое предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений.
"В связи с этим призываю участников переговорного процесса продолжить работу в конструктивном ключе и содействовать скорейшей реализации договоренностей по осуществлению обмена в формате "всех на всех", - добавила Морозова.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Президент Украины Владимир Зеленский
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