В ДНР назвали возвращение удерживаемых лиц в Россию большой победой

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала большой победой возращение в РФ с Украины участников договоренностей об одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.

"Для каждого из нас состоявшийся сегодня обмен - большая победа. Победа, вселяющая надежду на то, что в ближайшее время сторонники Донецкой народной республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на родину и воссоединиться со своими семьями", - сказала Морозова журналистам.

По ее мнению, логичным продолжением этого процесса стало бы освобождение всех удерживаемых лиц, которое предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений.

"В связи с этим призываю участников переговорного процесса продолжить работу в конструктивном ключе и содействовать скорейшей реализации договоренностей по осуществлению обмена в формате "всех на всех", - добавила Морозова.