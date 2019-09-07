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РИА Новости

Глава ПАСЕ прокомментировала взаимное освобождение россиян и украинцев

16:08 07.09.2019 (обновлено: 17:25 07.09.2019)
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Освобождение задержанных в рамках соглашения России и Украины в контексте конфликта – беспрецедентный с 2014 года жест доброй воли, говорится в заявлении главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
В своём документе она приветствует обмен задержанными, "который состоялся сегодня после переговоров между Киевом и Москвой".
"В наших недавних резолюциях по конфликту на Украине и его гуманитарных последствиях мы неоднократно призывали освободить всех лиц, захваченных в ходе конфликта",- добавила она.
"Я особенно довольна освобождением режиссера Олега Сенцова, на котором настаивала Ассамблея. Я также приветствую освобождение украинских моряков, арестованных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года - их освобождение было одной из конкретных просьб, которые Ассамблея направила Российской Федерации в июне 2019 года, когда были утверждены полномочия ее парламентской делегации, и в более ранней резолюции в январе ", - сказала глава ПАСЕ.
"Освобождение задержанных в контексте конфликта, несомненно, является жестом доброй воли, беспрецедентным с 2014 года",- считает Паскье.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 15:21Радио
Захарова прокомментировала состоявшийся обмен граждан России и Украины
Она также призвала к урегулированию конфликта на Донбассе между украинскими властями и самопровозглашенными республиками на востоке страны.
"Мы призываем все заинтересованные стороны продолжать свои усилия по прекращению этого конфликта. Полное соблюдение прекращения огня и вывода оружия, а также полное выполнение минских соглашений являются необходимыми условиями прочного мира", - заключила, Паскье, добавив, что "Ассамблея готова поддержать все усилия по достижению этих целей".
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
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