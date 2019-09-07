Глава ПАСЕ прокомментировала взаимное освобождение россиян и украинцев

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Освобождение задержанных в рамках соглашения России и Украины в контексте конфликта – беспрецедентный с 2014 года жест доброй воли, говорится в заявлении главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

В своём документе она приветствует обмен задержанными, "который состоялся сегодня после переговоров между Киевом и Москвой".

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"В наших недавних резолюциях по конфликту на Украине и его гуманитарных последствиях мы неоднократно призывали освободить всех лиц, захваченных в ходе конфликта",- добавила она.

"Я особенно довольна освобождением режиссера Олега Сенцова, на котором настаивала Ассамблея. Я также приветствую освобождение украинских моряков, арестованных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года - их освобождение было одной из конкретных просьб, которые Ассамблея направила Российской Федерации в июне 2019 года, когда были утверждены полномочия ее парламентской делегации, и в более ранней резолюции в январе ", - сказала глава ПАСЕ.

"Освобождение задержанных в контексте конфликта, несомненно, является жестом доброй воли, беспрецедентным с 2014 года",- считает Паскье.

Она также призвала к урегулированию конфликта на Донбассе между украинскими властями и самопровозглашенными республиками на востоке страны.

"Мы призываем все заинтересованные стороны продолжать свои усилия по прекращению этого конфликта. Полное соблюдение прекращения огня и вывода оружия, а также полное выполнение минских соглашений являются необходимыми условиями прочного мира", - заключила, Паскье, добавив, что "Ассамблея готова поддержать все усилия по достижению этих целей".