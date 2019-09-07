МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.

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"Я приветствую решение России и Украины осуществить сегодня обмен 70 человек, удерживаемых одной или другой стороной. Этот обмен включает 24 украинских моряков, заключённых в России с морского инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, об освобождении которых Франция не переставала просить и с семьями которых я встречался в Киеве 30 мая", - написано в заявлении.

Там отмечается, что министр "особо радуется тому факту, что эти люди (моряки) возвращаются к своим близким".

"Речь идёт о жесте, который показывает волю России и Украины к возобновлению диалога. Он послужил восстановлению атмосферы доверия между сторонами в рамках переговоров в "Нормандском формате". Он позволяет населению надеяться на то, что длящемуся пять лет конфликту, который продолжает оставлять десятки жертв, наступит конец", - написано в документе.

Также в заявлении говорится, что "Франция, в одном ряду с Германией, поддержат усилия двух сторон по достижению новых конкретных подвижек в ближайшие недели".