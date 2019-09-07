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РИА Новости

Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах

16:00 07.09.2019
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© AP Photo / Gonzalo GaudenziПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© AP Photo / Gonzalo Gaudenzi
Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Франция отправляет военных для оказания помощи и поддержки пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах, следует из коммюнике французского минобороны.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43.
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"Министр обороны (Франции - ред.) Флоранс Парли объявляет о содействии французского военного отряда для оказания помощи и поддержки населению Багамских островов в рамках европейского оперативного сотрудничества", - говорится в заявлении. В минобороны отметили при этом, что в отряде будет "несколько десятков солдат, способных принять участие в операциях по оказанию помощи".
Французский отряд состоит из "подразделения управления 33-го пехотного полка морской пехоты, инженерного подразделения 17-го парашютно-инженерного полка, бригады медиков, группы механиков и нескольких транспортных средств". При этом изначально он должен был участвовать в европейских спасательных учениях в Карибском регионе.
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Отмечается, что развертывание войск осуществляется в координации и с помощью "сил военно-морского десанта Королевского флота Нидерландов". Предполагается, что франко-нидерландский отряд должен отплыть с острова Сен-Мартен в Карибском море 8 сентября и прибыть на Багамы в период с 11 по 12 сентября.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
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Ураган "Дориан"Багамские ОстроваФранцияВ мире
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