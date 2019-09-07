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РИА Новости

Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР

15:56 07.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
" В районе Ясиноватой уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 92 бригады для корректировки огня 120-миллиметровых миномётов… В период со 2 по 6 сентября, это уже шестой беспилотник, сбитый в результате умелых действий наших военных профессионалов", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Украинский военный
6 сентября, 17:01РИА Новости
Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град" и артиллерию, заявили в ДНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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