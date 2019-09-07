Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

" В районе Ясиноватой уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 92 бригады для корректировки огня 120-миллиметровых миномётов… В период со 2 по 6 сентября, это уже шестой беспилотник, сбитый в результате умелых действий наших военных профессионалов", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.