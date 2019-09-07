Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.
6 сентября, 16:17РИА НовостиПоявилось видео последствий взлома дома Памфиловой
По информации РЕН ТВ, мужчина жил в лесу. Как отмечает телеканал, подозреваемый не знал, в чей дом он пробрался.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Преступник проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
По словам пострадавшей, нападавший был в маске и перчатках.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.