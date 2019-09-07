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РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову

15:54 07.09.2019 (обновлено: 18:15 07.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.
Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
6 сентября, 16:17РИА Новости
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
По информации РЕН ТВ, мужчина жил в лесу. Как отмечает телеканал, подозреваемый не знал, в чей дом он пробрался.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Преступник проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
По словам пострадавшей, нападавший был в маске и перчатках.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.
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Элла ПамфиловаЦИК РФМВД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И кто он? А вообще "был ли мальчик"? А ещё вопрос по поводу охраны (как же охрана его не остановила?) и откуда он узнал адрес? Короче, это утка. Сказка про неких врагов и не более.
7 сентября, 15:58
Константин Воронин
1655115148
Да да.. пропиариться надо было Элле Памфиловой . Она ведь никому не известная женщина. Никто о ней не слышал. А тут такая известность. В телевизоре показали даже. А то бы когда еще попала на ТВ..
7 сентября, 16:06
ssidorjan1919
901810290
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