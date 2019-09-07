Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

По информации РЕН ТВ, мужчина жил в лесу. Как отмечает телеканал, подозреваемый не знал, в чей дом он пробрался.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Преступник проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

По словам пострадавшей, нападавший был в маске и перчатках.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.