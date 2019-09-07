В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.

"В наших списках – это более 110 украинцев в РФ и в АР Крым", - сказала Денисова журналистам. Трансляция велась в субботу на " Громадськом ТВ " (Общественном ТВ").