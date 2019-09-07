СМИ: ПВО Сирии отразила атаку беспилотников террористов в провинции Хама

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу вечером.

"ПВО САР сбили три начиненных взрывчаткой беспилотника вооруженных террористических группировок, которые пытались атаковать армейские позиции в районе Сахель Аль-Габ провинции Хама. Жертв нет", - говорится в сообщении.