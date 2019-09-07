Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T15:51Z
https://ria.ru/20190907/1558427740.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/137953/69/1379536902_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_5e5eceb7cdfa51b3a20a4d8dd4c8dbe2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: ПВО Сирии отразила атаку беспилотников террористов в провинции Хама

15:51 07.09.2019
1012
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии. Архивное фото
КАИР, 7 сен - РИА Новости. ПВО Сирии отразила атаку трех беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в направлении армейских позиций в провинции Хама, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, инцидент произошел в пятницу вечером.
"ПВО САР сбили три начиненных взрывчаткой беспилотника вооруженных террористических группировок, которые пытались атаковать армейские позиции в районе Сахель Аль-Габ провинции Хама. Жертв нет", - говорится в сообщении.
2200000
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
РИА
Новости
Ситуация в Идлибе
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Молодые люди в национальных флагах США и России
Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Политолог прокомментировал заявление Эрдогана о ядерном оружии
Лента
новостей
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Пожарный
В Новой Москве локализовали пожар на мусорном полигоне
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния