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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Сущенко намерен вернуться на работу в агентство "Укринформ"

15:43 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора за шпионаж
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора за шпионаж
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора за шпионаж. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж украинец Роман Сущенко, прибывший в субботу на родину в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц, заявил, что вернется работать в агентство "Укринформ".

"Вернусь в родное агентство "Укринформ" и там продолжу свою работу", - сказал Сущенко телеканалу "Громадское", отвечая на вопрос, вернется ли на работу после освобождения.

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Вчера, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевЗадержание украинца Романа СущенкоРоман СущенкоУкринформКиевВ мире
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