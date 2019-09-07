Сущенко намерен вернуться на работу в агентство "Укринформ"

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж украинец Роман Сущенко, прибывший в субботу на родину в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц, заявил, что вернется работать в агентство "Укринформ".

"Вернусь в родное агентство "Укринформ" и там продолжу свою работу", - сказал Сущенко телеканалу " Громадское ", отвечая на вопрос, вернется ли на работу после освобождения.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.