Вышинский за время нахождения под стражей похудел на десять килограммов

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в субботу прибывший в Москву, рассказал, что за время нахождения под стражей похудел на 10 килограммов.

"Я меньше чем за год похудел на 10 килограммов", - сказал он РИА Новости.

Вышинский уточнил, что в последний раз взвешивался в марте 2019 года. До этого - незадолго перед арестом.

"Тюрьма, конечно, неприятная вещь, но есть и положительные моменты", - сказал он.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".