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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский за время нахождения под стражей похудел на десять килограммов

15:41 07.09.2019 (обновлено: 16:12 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в субботу прибывший в Москву, рассказал, что за время нахождения под стражей похудел на 10 килограммов.
"Я меньше чем за год похудел на 10 килограммов", - сказал он РИА Новости.
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Вышинский уточнил, что в последний раз взвешивался в марте 2019 года. До этого - незадолго перед арестом.
"Тюрьма, конечно, неприятная вещь, но есть и положительные моменты", - сказал он.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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