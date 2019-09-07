Вышинский рассказал о кошке, летевшей в Москву вместе с освобожденными

Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибывший из Киева в Москву руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о кошке, которая летела в самолете вместе с освобождёнными.

"Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везёт ее с собой из Бучанской тюрьмы. Причём это вторая кошка, которую он вывез на свободу. Первая выехала без него, поскольку она попала в число тех, кто был обменян в 2017 году. Его в списке не было, просто она там в сумке у кого-то была. А он не выехал. И вот сейчас, со второго захода, он вместе с этой кошкой отправляется домой, она будет жить у него в деревне", - рассказал Вышинский РИА Новости.

Он добавил, что во время полёта кошка все время мяукала, потом "поела и успокоилась".

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".