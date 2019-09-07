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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Вышинский рассказал о кошке, летевшей в Москву вместе с освобожденными

15:39 07.09.2019 (обновлено: 16:21 07.09.2019)
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© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибывший из Киева в Москву руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о кошке, которая летела в самолете вместе с освобождёнными.
"Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везёт ее с собой из Бучанской тюрьмы. Причём это вторая кошка, которую он вывез на свободу. Первая выехала без него, поскольку она попала в число тех, кто был обменян в 2017 году. Его в списке не было, просто она там в сумке у кого-то была. А он не выехал. И вот сейчас, со второго захода, он вместе с этой кошкой отправляется домой, она будет жить у него в деревне", - рассказал Вышинский РИА Новости.
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Он добавил, что во время полёта кошка все время мяукала, потом "поела и успокоилась".
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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