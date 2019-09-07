В Самаре открыли Крымскую площадь, благоустроенную в рамках нацпроекта

САМАРА, 7 сен – РИА Новости. Крымскую площадь, благоустроенную в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", открыли в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Седьмого сентября в Самаре состоялось открытие обновленного общественного пространства - Крымской площади, благоустроенной в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открытие было приурочено ко Дню города. Ранее за благоустройство Крымской площади проголосовали жители Самары в ходе рейтингового опроса. Отмечается, что дизайн-проект комплексного благоустройства площади подчинен единой концепции и выдержан в тематике полуострова Крым. В сквере построены арт-объекты "Фаросский Маяк" и "Ялтинская Ротонда", выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова. Кроме того, были приведены в порядок фасады зданий вокруг площади, снесено ветхое жилье, появилась новая проезжая часть.

"Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события – воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Благодаря национальному проекту, инициированному президентом нашей страны Владимиром Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В рамках празднования Дня города в Самаре также состоялось торжественное открытие сквера имени Фадеева, который стал лидером мартовского рейтингового голосования. Сквер расположен возле дома, где долгое время жил легендарный конструктор ракетной техники, генеральный директор "ЦСКБ-Прогресс" Дмитрий Козлов. Поэтому, по информации пресс-службы, для решений по обустройству сквера выбрана космическая тема. В частности, в сквере появился детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. Кроме того, был оборудован каскад спортивных площадок.