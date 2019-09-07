Москалькова назвала Вышинского символом борьбы за свободу слова

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прибывший в субботу в Москву, встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, передает корреспондент РИА Новости.

Журналист вручил омбудсмену букет роз и поблагодарил за помощь и поддержку.

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"Ты сегодня — символ борьбы за свободу слова", — сказала она Вышинскому.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".