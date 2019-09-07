МИД рассказал о роли новых властей в нормализации ситуации на Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти, заявили в МИД РФ.

"Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным действиям, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля", - заявили в ведомстве, комментируя состоявшееся в субботу взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной.

В ведомстве отметили, что "человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр". "Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит", - говорится в заявлении МИД.

Российские дипломаты подчеркнули, что "для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий".

"Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем", - заявили в МИД.