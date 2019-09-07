Москалькова заявила о сложностях в ведении процессов по делам освобожденных

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимную передачу осужденных РФ и Украиной нельзя считать завершенной, еще продолжается расследование около 50% уголовных дел, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Сегодня нельзя считать акцию совсем завершенной, потому что целый ряд людей, может быть даже 50%, в отношении которых продолжаются уголовные дела, продолжаются расследования дел, рассмотрения в судах, и эти люди должны давать показания, участвовать в процессе",- сказала Москалькова.
По ее словам, государственным органам будет трудно найти какие-то процессуальные формулы с учетом того, что люди находятся в разных государствах, и "это будет, конечно, некой сложностью для ведения процессов".