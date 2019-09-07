Москалькова заявила о сложностях в ведении процессов по делам освобожденных

"Сегодня нельзя считать акцию совсем завершенной, потому что целый ряд людей, может быть даже 50%, в отношении которых продолжаются уголовные дела, продолжаются расследования дел, рассмотрения в судах, и эти люди должны давать показания, участвовать в процессе",- сказала Москалькова.