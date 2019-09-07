Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T15:32Z
https://ria.ru/20190907/1558427011.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155803/28/1558032838_0:193:3029:1897_1036x0_80_0_0_bdde6954af6267a192258d8113146272.jpg
РИА Новости

Яшин вышел на свободу из спецприемника

15:32 07.09.2019
527
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Мы его встретили, только что он уехал с родителями домой, всё нормально, отпустили минута в минуту", - сказал собеседник агентства.
Ранее суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") и назначил 10 суток ареста.
Это решение стало пятым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по 10 суток ему дали Хамовнический, Троицкий (два раза) и Щербинский суды.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.
Незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Арестованы 13 человек, им грозят длительные сроки лишения свободы.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
11110041
Обсудить 1
Илья ЯшинМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
РИА
Новости
Мэр Днепра Борис Филатов
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
Юрий Бойко
Бойко прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Лента
новостей
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора за шпионаж
Сущенко намерен вернуться на работу в агентство "Укринформ"
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Пенсионное удостоверение
В Минфине разработали для россиян "гарантированный пенсионный продукт"
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский рассказал о кошке, летевшей в Москву вместе с освобожденными
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Демонтаж киоска
В Челябинске демонтировали киоск с человеком внутри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния