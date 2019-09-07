Яшин вышел на свободу из спецприемника

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу. Архивное фото

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.

"Мы его встретили, только что он уехал с родителями домой, всё нормально, отпустили минута в минуту", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") и назначил 10 суток ареста.

Это решение стало пятым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по 10 суток ему дали Хамовнический, Троицкий (два раза) и Щербинский суды.

С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.