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РИА Новости

Медведев поздравил москвичей с Днем города

15:27 07.09.2019 (обновлено: 16:00 07.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города.
Праздник отмечается в Москве в эти выходные. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве.
3 сентября, 08:22Культура
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"С Днем рождения, Москва!" — написал Медведев в своем аккаунте в Instagram.
Торжественное открытие Дня города состоялось в субботу на ВДНХ. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица, она по традиции вновь будет пешеходной. Основные мероприятия посвятили юбилею ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
Вчера, 13:06Радио
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
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День города МосквыДмитрий МедведевМоскваОбщество
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