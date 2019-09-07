МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города.
Праздник отмечается в Москве в эти выходные. В этом году 872-летие российской столицы выпадает на 7 и 8 сентября.
"С Днем рождения, Москва!" — написал Медведев в своем аккаунте в Instagram.
Торжественное открытие Дня города состоялось в субботу на ВДНХ. Центральной площадкой празднования стала Тверская улица, она по традиции вновь будет пешеходной. Основные мероприятия посвятили юбилею ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет.