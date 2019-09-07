Вышинский в Москве купил три букета роз: жене, маме и Москальковой

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прибывший в субботу в Москву, купил три букета роз: жене, матери и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Это цветы для моей мамы, жены и для Татьяны Николаевны Москальковой", - сказал Вышинский РИА Новости.

Он объяснил, что жене подарит букет из светло-розовых роз, а матери и Москальковой - бордовые розы.

"Мучение - покупать женщинам цветы. Но в то же время огромное удовольствие", - сказал Вышинский, добавив, что в Киеве у него не было времени купить цветы.

Он также рассказал, что в последний раз звонил матери из Киева. Из Москвы, по его словам, позвонить еще не успел: все время общается с журналистами.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.